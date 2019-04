CORVINO, Anche per il diesse tempo di vacanze

Finalmente un po' di vero riposo. Perchè un conto è staccare la spina, ma un altro è concedersi una vera vacanza. E per Pantaleo Corvino, le vacanze, sono spesso vera e propria utopia. Un po' perchè quando tutti sono in vacanza lui è al lavoro, e un po' perchè i tempi del mercato non facilitano molto le pause. Eppure, stavolta, il diesse viola è riuscito davvero a staccare. Dopo un periodo in famiglia trascorso nel suo Salento, infatti, Corvino sarebbe partito per una vacanza in compagnia della moglie. Secondo indiscrezioni raccolte da Firenzeviola.it, il diesse viola si riposerà davanti al mare delle Seychelles, in attesa anche di fare chiarezza su quello che sarà il suo futuro, anche alla luce di un'eventuale chiamata dai Della Valle.