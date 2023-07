ARCADIO A RFV, Ecco perché terrei Jovic e Ikoné

FirenzeViola.it

Antonio Arcadio a Radio Firenze Viola

L'ex attaccante ed ora allenatore Antonio Arcadio ha parlato a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro" dell'attualità viola: "Guardando quello che ha fatto Cabral quest'anno sarebbe da onfermare perché ha dimostrato di avere qualità. Jovic è ancora tutto da scoorprire, anche se ha grandi mezzi e potenzialità ad oggi non sono venuti fuori. La Fiorentina dovrebbe puntarci ma occorre vedere qual è il pensiero di Italiano, che li ha visti tutto l'anno".

Con chi si sposerebbe meglio Dia? "Lui si sposerebbe meglio con Cabral, sulla carte possono coesistere e fare cose positive. Alla Salernitana lui ha fatto grandi cose ma la maglia viola ha un altro peso, il contesto è diverso anche se io a Salerno ci ho giocato. Lui ha potenzialità ma deve ambientarsi a differenza dei due che già ci sono, magari Jovic ora può inserirsi perché da un anno ad un altro può cambiare tanto"

Perché Jovic meno amato? "Le qualità non sono mai sufficienti, subentrano altre caratteristiche mentali e caratteriali. Alcuni si fanno mortivare dalle critiche, per altri le pressioni le sentono fin troppo come magari Jovic. Ma visto che è già un anno qui, io lo confermerei perché trovare uno con le sue qualità diventa duro trovarlo. Si è ambientato ed ha capito meglio la tifoseria. Poi se le cose non vanno come devono andare la società può cambiare".

Con Ikoné cosa farebbe? "Io punterei un altro anno ancora anche su Ikoné perché è di prospettiva anche se l'onda dell'Arabia sta destabilizzando il mondo calcistico. 30 milioni di euro l'anno per Koulibaly non sono certo competitivi con club di altri paesi. Ma a parte questo magari non è facile entrare subito negli schemi di Italiano, un po' come per Zeman, ma io lo confermerei e alzerei il livello della squadra con altri innesti".