IL MERCATO IN 90'', LE DUE STRADE PER TRATTENERE VLAHOVIC

Come ogni venerdì torna "Il Mercato in 90 secondi", la rubrica nella quale il direttore di TMW Radio ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini fa il punto sui movimenti del calciomercato di casa Fiorentina.

Stavolta il focus è su Dusan Vlahovic, giovane attaccante serbo in gol anche martedì sera contro il Verona. La Fiorentina sta già pensando alla strategia per rinnovargli un contratto in scadenza nel 2023. Le strade sono due: una tecnica, facendo di Vlahovic il perno di una squadra con ben altre ambizioni rispetto a quelle attuali, l'altra è economica. Al momento guadagna meno di 2 milioni di euro, quindi la società viola deve almeno raddoppiare la cifra per l'attaccante. Nelle prossime settimane ci saranno i contatti decisivi, in un senso o nell'altro.

