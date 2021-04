IL MERCATO IN 90'': DA QUARTA A SENESI, IL PUNTO SULLA DIFESA

Altro appuntamento con "Il Mercato in 90 secondi" e con il punto sul mercato della Fiorentina a cura di Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio.

Oggi il focus è sul calciomercato. In difesa il giocatore che sta brillando di più è Martinez Quarta che ha già attirato l'interesse di tanti top club in Europa. In questo reparto ci sarà molto probabilmente la partenza di Pezzella, mentre è certa quella di Milenkovic. Per sostituirli c'è l'ipotesi Marcos Senesi, argentino in forza al Feyenoord. Ecco il video: