IL MERCATO IN 90'': ADDIO PEDRO, È TEMPO DI PENSARE ALLA PUNTA

Quinto appuntamento con la nuova rubrica dedicata al calciomercato per tutti i lettori di Firenzeviola.it: come ogni venerdì sulle nostre pagine vi proponiamo un contributo video con le parole del direttore di TMW Radio e grande esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, che in novanta secondi svela tutte le ultime novità sul mondo viola, in previsione della finestra invernale di mercato.

Questa volta il focus è sugli attaccanti, perchè con la cessione definitiva di Pedro al Flamengo per la Fiorentina è ora di pensare a chi inserire nella rosa di Cesare Prandelli. Davanti va monitorata la situazione di Patrick Cutrone, sul piede di partenza, e al suo posto i nomi valutati per ora sono noti: da Mandzukic a Milik passando per Caicedo, facciamo il punto. Ecco il contributo video: