VIAREGGIO CUP, La finale sarà Beyond L.-Brazzaville

La finale del Torneo di Viareggio sarà tra la squadra nigeriana Beyond Limits e la congolese Brazzaville. Questo è infatti il risultato delle due semifinali giocate oggi con il Beyond che ha battuto l'Ojodu City per per 2-1 a Seravezza e il Brazzaville che ha battuto di misura il Mavlon (squadra che ha eliminato la Fiorentina) a Santa Croce sull'Arno. La finale si giocherà lunedì alle 15 a Torre del Lago.

BEYOND LIMITS-OJODU CITY 2-1

Reti: 3' pt. Arierhi (B), 15' Ibrahim (O); 8' st. Isaac (B).

(arbitro Lorenzi di Pistoia)

Seravezza (LU) / Stadio "Buon Riposo"

CENTRE NATIONAL BRAZZAVILLE-MAVLON 1-0

Rete: 42' pt. Moussavou (C).

(arbitro Fioravanti di Firenze)

Santa Croce sull'Arno (PI) / Stadio "Masini"