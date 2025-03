Viareggio Cup, Fiorentina-Sassuolo si giocherà a Seravezza

Adesso è ufficiale, la semifinale della Viareggio Cup tra Fiorentina e Sassuolo si giocherà sabato 29 marzo alle ore 15:00 presso lo stadio "Buon Riposo" di Seravezza in provincia di Lucca. I viola, dopo aver vinto 4-2 contro l'Imolese ai quarti di finale, per la prima volta giocheranno lontano dal Viola Park. L'altra semifinale, tra Genoa e Torino, si giocherà invece in contemporanea allo stadio "Ferracci" di Torre del Lago. Di seguito il post Instagram della pagina ufficiale della Viareggio Cup con il progrmma: