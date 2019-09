PRIMAVERA, Roma al Bozzi il 28/9, col Toro il 5/10

Con un comunicato ufficiale pubblicato poco fa, la Lega di Serie A ha reso noti date e orari delle giornate numero 3, 4 e 5 del campionato Primavera, che prenderà il via questo week-end (la Fiorentina, arrivata 5a in regular season e campione in carica in Coppa Italia, esordirà domenica alle ore 17 allo stadio Bozzi contro il neopromosso Bologna).

La squadra di Emiliano Bigica, alla 3a sarà di scena in casa contro la Roma sabato 28 settembre alle ore 17, alla 4a i viola giocheranno al Filadelfia contro il Torino sabato 5 ottobre sempre alle 17 mentre al 5° turno Simonti e compagni ospiteranno al Bozzi il ChievoVerona domenica 20 ottobre alle ore 17.