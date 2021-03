PRIMAVERA, ACF-Milan slitta: si gioca sabato alle 15

La gara della Primavera viola contro il Milan, previsya per sabato, ha avuto un cambio di orario. Ecco il comunicato della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica che la gara della Primavera contro il Milan in programma questo sabato, inizialmente alle ore 13.00, si disputerà invece alle ore 15.00 sempre al Bozzi. Il match, come di consueto, sarà trasmesso in diretta sul nostro sito". Anche Firenzeviola vi offrirà la diretta testuale.