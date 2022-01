PAPALATO (U18), Anno buono: gruppo sente la maglia

Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, il tecnico della formazione Undeer 18 viola Christian Papalato ha fatto il punto sulla prima parte di stagione disputata dalla sua squadra (come noto, a causa del Covid, il campionato di quella categoria è stato sospeso): “Il bilancio fino ad oggi è positivo, perché in termini di risultati e nella crescita dei singoli ci sono stati ottimi passi in avanti. Questo gruppo è insieme da anni, sotto l’aspetto del senso di appartenenza è avvantaggiata: la squadra ha lavorato sull’atteggiamento. Per noi lavorare alla Fiorentina è facile perché abbiamo tutto per far bene: siamo in tanti a livello di staff e molti di questi sono toscani, questo per me è un valore aggiunto. Con il centro sportivo nuovo a Bagno a Ripoli metteremo la ciliegina sulla torta”.