PADILLA, Convocato dall'Ecuador: ritiro settimanale

William Alejandro Padilla Mendoza, giovane U17 della Fiorentina, è stato convocato dalla nazionale ecuadoriana per uno stage a Quito. Il tecnico Patricio Urrutia ha scelto il prodotto del settore giovanile viola per una serie di allenamenti che si svolgeranno in una settimana dal 3 agosto per preparare il Sudamericano di categoria che si terrà prossimamente in Ecuador.