La Fiorentina Primavera in campo contro la Juventus: le formazioni ufficiali

vedi letture

La Fiorentina Primavera torna in campo e lo farà questa mattina alle ore 11 al Viola Park, nel big match di giornata contro la Juventus sesta in campionato, con i viola che invece vogliono rientrare nelle prime tre della classifica. I ragazzi di Galloppa dopo le sconfitte contro Sassuolo e Inter vogliono ripartire subito anche se l'impegno non sarà semplice perché di fronte ci saranno i bianconeri allenati da Magnanelli.

Queste le formazioni ufficiali della sfida, con la Fiorentina che schiera sia Baroncelli che Harder, aggregati alla prima squadra nella trasferta di Atene di Conference League.

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Balbo, Romani, Baroncelli, Scuderi; Ievoli, Harder, Keita; Bertolini, Braschi, Rubino. Allenatore: Galloppa.

A disposizione: Vannucchi, Fei, Sadotti, Gudelevicius, Lamouliatte, Puzzoli, Deli, Elia, Kouadio, Mazzeo, Presta.

JUVENTUS: Radu; Boufandar, Crapisto, Vacca, Verde, Pagnucco, Biliboc, Rizzo, Ngana, Djahl, Savio. Allenatore: Magnanelli.

A disposizione: Zelezny, Ripani, Ventre, Pugno, Srdoc, Montero, Grelaud, Sosna, Kneutgen, Merola, Lopez