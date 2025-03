La Fiorentina Primavera con l'Inter alle 11: le ufficiali. A sorpresa Caprini, Harder e Rubino

La Fiorentina Primavera torna in campo e lo farà questa mattina alle ore 11 a Milano, nel big match di giornata contro l'Inter. I ragazzi di Galloppa dopo la sconfitta contro il Sassuolo che ha interrotto la striscia di vittorie consecutive vogliono ripartire subito anche se l'impegno non sarà affatto semplice: al Konami Youth Developmente Centre di Milano si sfidano la seconda e la terza in classifica, reduci entrambe da un ottimo periodo nonostante la sconfitta all'ultimo turno. Chi vincerà la sfida si porterà momentaneamente al primo posto scavalcando la Roma in attesa che i giallorossi giochino la loro partita.

Queste le formazioni ufficiali della sfida, con la Fiorentina che schiera a sorpresa nell'undici titolare sia Harder che Caprini e Rubino, ieri sera in panchina nella partita della prima squadra contro il Lecce:

INTER (4-3-3): Zamarian; Della Mora, Re Cecconi, Alexiou (C), Motta; Venturini, Bovo, Berenbruch; De Pieri, Lavelli, Quieto. Allenatore: Andrea Zanchetta

A disposizione: 12 Taho, 4 Zanchetta, 6 Maye, 11 Spinaccè, 18 Mosconi, 25 Zouin, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 28 Romano, 29 Topalovic, 37 Vukoje.

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Elia, Konan, Baroncelli, Scuderi; Harder, Keita; Bertolini, Caprini, Rubino; Tarantino. Allenatore: Daniele Galloppa

A disposizione: 12 Dolfi, 2 Turnone, 5 Sadotti, 6 Gudelevicius, 10 Ievoli, 17 Romani, 18 Puzzoli, 21 Deli, 24 Braschi, 27 Balbo Vieira, 29 Mazzeo.

Arbitro: Migliorini.