Juventus Primavera in vantaggio 1-0 sulla Fiorentina al 45': decide Vacca

vedi letture

La Fiorentina Primavera ha chiuso in svantaggio 0-1 il primo tempo della sfida contro la Juventus dei pari età. Dopo 45 minuti decide una rete di Vacca arrivata al 25' della prima frazione di gioco, con una Juventus più padrona del gioco anche se non sono mancate le occasioni per i giovani viola allenati da Galloppa.

La Fiorentina protesta un po' solo per un cartellino giallo estratto dall'arbitro nei confronti del bianconero Verde che con una vistosa trattenuta ha fermato Braschi lanciato verso la porta avversaria: i viola avrebbero voluto un rosso, l'arbitro ha deciso per il giallo. Ora nei secondi quarantacinque minuti la musica per la Fiorentina dovrà cambiare o arriverà un'altra sconfitta che sarebbe la terza consecutiva.