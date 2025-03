Il programma del weekend per il settore giovanile: spicca la semifinale della Viareggio Cup

Fine settimana intenso per le squadre giovanili della Fiorentina, impegnate in diverse competizioni. Tre match si giocheranno al Viola Park, ma l’evento principale sarà la semifinale della Viareggio Cup, con la formazione U18 che affronterà il Sassuolo a Seravezza. La Primavera scenderà in campo lunedì contro il Cesena, mentre le categorie U17, U16 e U15 saranno impegnate tra casa e trasferta in sfide fondamentali per i rispettivi campionati.

Ecco il programma completo delle partite:

Primavera 1: Fiorentina-Cesena, lunedì 31 marzo 2025 ore 16, Viola Park

U18: Fiorentina-Sassuolo (semifinale Viareggio Cup), sabato 29 marzo 2025 ore 15, Stadio "Buon Riposo" – Seravezza (LU)

U17: Palermo-Fiorentina, domenica 30 marzo 2025 ore 10, Pasqualino Stadium – Carini (PA)

U16: Fiorentina-Salernitana, domenica 30 marzo 2025 ore 13, Viola Park

U15: Fiorentina-Salernitana, domenica 30 marzo 2025 ore 11, Viola Park