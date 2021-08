FOTO, Primavera in alta quota: tour su Monte Gomito

Prosegue il ritiro della Fiorentina Primavera a Fiumalbo: i viola - che faranno il loro esordio al Torneo di Vignola lunedì contro il Bologna - oggi si sono concessi una scampagnata sui monti attorno all'Abetone e in particolare presso il Monte Gomito, a 1,.892.3 metri sul livello del mare. Ecco le foto postate via social dal club viola che immortala Krastev e compagni assieme a mister Aquilani e tutto il suo staff: