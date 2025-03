Fiorentina Under 17 travolge il Cosenza 7-0 e avvicina i play-off

La Fiorentina Under 17 conquista una vittoria schiacciante contro il Cosenza al Viola Park, con un netto 7-0 nella partita valida per la 20ª giornata del campionato. Dopo un primo tempo chiuso sul 2-0 grazie a una splendida doppietta di Tonti, la squadra viola ha dominato anche nella seconda frazione, con un poker di Forza e un gol finale di Melai. Con questa vittoria, la zona play off non è più un sogno per i giovani ragazzi di mister Guberti.