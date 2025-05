Fiorentina Under 15 "ribalta" il Monza con Barzagli e Croci e approda ai quarti di finale

La Fiorentina Under 15 vola ai quarti grazie al risultato di 2-0 al Monza, ribaltando il risultato dell’andata. Dopo una stagione vissuta da protagonisti, classificandosi come miglior prima dei 3 gironi dei Giovanissimi Nazionali U15, i ragazzi di mister Cristiani compiono un’altra bella impresa, ribaltando la sconfitta per 1-0 subita in Brianza la settimana scorsa.

Vittoria importante e di carattere per la Fiorentina Under 15, che riesce quindi a qualificarsi ai quarti di finale grazie alle reti di Barzagli (12 gol in stagione) e al solito Croci, che con questa rete porta il suo bottino personale a 36 gol in campionato fra regular season e play-off.

L’Under 15 viola andrà quindi a giocarsi i quarti di finale contro l’Inter della medesima categoria, che si è qualificata al primo posto del girone B con 67 punti in 26 partite e fresca di passaggio del turno contro il Sassuolo U15 nei rispettivi ottavi di finale.

Match difficilissimo quindi per i ragazzi di mister Cristiani, che dovranno dare tutto nella partita contro la seconda miglior prima classificata della regular season, in uno scontro che sa già di finale.

L’andata dei quarti di finale è prevista per domenica 25 maggio presso il KONAMI Youth Development Centre di Milano, con orario che sarà comunicato successivamente.