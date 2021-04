CHITI, Vogliamo regalare la Coppa Italia a Firenze

Alla vigilia della finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Lazio il calciatore viola, Lorenzo Chiti, ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Siamo consapevoli di essere ad un passo dal raggiungere un traguardo importantissimo, sia per noi calciatori che per la società. Ci metteremo tutto il nostro impegno per cercare di vincere. La Lazio è una squadra forte e infatti è in finale. Anche noi siamo forti e dovremo cercare di imporre il nostro gioco. Vogliamo vincere anche per Daniel. Giocheremo tutti in sua memoria. Sarà un incentivo per dare di più. Vogliamo anche regalare una gioia alla società e a Firenze".