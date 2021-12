BONANNO, Il baby viola è stato premiato a Palermo

Il giovane viola e capitano della nazionale under 15 Piergiorgio Bonanno è stato premiato a Palermo per aver dimostrato di saper coniugare indiscutibili doti tecniche e fisiche con personalità ed intelligenza, diventando un leader in campo e un giovane responsabile fuori dal terreno di gioco. Queste le motivazioni che hanno spinto il sindaco Leoluca Orlando a conferire a Bonanno la Tessera preziosa del mosaico Palermo.

"Colgo l’occasione - ha detto il 14enne centrocampista col vizietto del gol che milita nei giovanissimi nazionali - per ringraziare il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, il suo vice Joe Barone e il direttore Valentino Angeloni, che mi stanno dando questa importante opportunità. Oggi un grazie va anche al sindaco Orlando per questo preziosissimo riconoscimento che per me è frutto di tanti sacrifici".