TONIOLO, Entusiasmo e fiducia da Champions ma Milan forte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La giocatrice della Fiorentina Femminile Martina Toniolo spiega come ripartire in campionato, sabato prossimo alle 18 in casa del Milan, dopo la qualificazione ottenuta alla fase due della Champions League: "Dopo Copenaghen abbiamo più entusiasmo e fiducia in noi stesse perché veniamo da due buone gare, ora c'è da pensare al campionato. Il Milan è forte e poi giochiamo in casa loro, le rosssonere hanno bisogno di punti dopo la prima sconfitta e vorranno dare di più, noi dopo 5 giorni intensi dobbiamo dare tutto. per portare a casa dei punti.

Dobbiamo gestire le nostre forze perché c'è meno tempo per il recupero e dobbiamo giocare di squadra. A Copenaghen non ci aspettavamo di essere seguite dai tifose e invece c'era una bella macchia viola, ora al Viola Park speriamo vengano in tanti"