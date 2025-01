SUPERCOPPA FEMM., Prima di Roma-Fiore canta Sarafine

FirenzeViola.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

La Supercoppa Femminile Frecciarossa in programma lunedì 6 gennaio allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia ospiterà - prima del match e durante l'intervallo - l'esibizione di Sarafine, cantautrice, produttrice e vincitrice dell'edizione 2023 di X Factor. SARAFINE è il nome d’arte di Sara Sorrenti. Nata a Salerno nel 1988, ma cresciuta a Vibo Valentia, in Calabria, prima di dedicarsi interamente alla musica ha vissuto tra Lussemburgo e Belgio occupandosi di fiscalità internazionale presso diverse multinazionali finché ha deciso di abbandonare la carriera impiegatizia per provare a cambiare la sua vita scrivendo le sue regole.

Prima di Roma-Fiorentina, partita decisiva per l'assegnazione del trofeo, ci sarà l'esibizione della cantante.