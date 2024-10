SERIE A, Viola col Sassuolo per approfittare di Juve-Roma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Juventus-Roma è big match in programma nella prossima giornata di Serie A Femminile, con le bianconere in testa che ospitano le giallorosse in uno scontro d'alta classifica. E ad approfittare del match potrebbero essere Fiorentina e Inter, rispettivamente seconde e terza, che scenderanno in campo al sabato: le viola andranno a far visita a un Sassuolo ultimo e ancora alla ricerca del primo successo stagionale, mentre le nerazzurre se la vedranno con Como Women ambizioso che punta a entrare fra le prime cinque.

Di seguito il programma della quinta giornata e la classifica:

SERIE A FEMMINILE, 5ª giornata

Sabato 12 ottobre

Sassuolo-Fiorentina Ore 15:00

Como Women-Inter Ore 18:00

Domenica 13 ottobre

Milan-Sampdoria Ore 12:30

Juventus-Roma Ore 15:30 (diretta Rai2)

Lazio-Napoli Femminile Ore 18:00

CLASSIFICA

Juventus 15

Fiorentina 12

Inter 11

Roma 9

Milan 7

Lazio 5

Como 4

Napoli 3

Sampdoria 2

Sassuolo 1