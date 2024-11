ITALIA, Tre viola chiamate da Soncin per il test Germania

FirenzeViola.it

L'Italia Femminile si accinge a tornare in campo per l’ultima gara dell’anno. Appuntamento lunedì 2 dicembre (ore 20.30, diretta su Rai Sport) a Bochum, dove andrà in scena il 29° confronto con la selezione tedesca. Al Ruhrstadion, impianto con una capienza di 26mila posti, le Azzurre disputeranno l’undicesima partita del 2024, impreziosito dal primo posto nelle qualificazioni a EURO 2025 (il 16 dicembre a Losanna il sorteggio dei gironi). Per l'occasione, il ct Soncin ha convocato 29 giocatrici, tra cui Francesca Durante, Maria Luisa Filangeri ed Emma Severini della Fiorentina Femminile. Questo l'elenco diffuso dalla federazione:

Portieri: Matilde Copetti (Parma), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Benedetta Glionna (Roma).