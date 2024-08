NOTIZIE DI FV PALLADINO, FOCALIZZATO GIÀ SUL PARMA: IERI AL TARDINI Raffaele Palladino già focalizzato sulla prima di campionato. Ieri, nella giornata libera concessa alla squadra, dopo aver fatto tappa in Versilia come tanti suoi giocatori per staccare la spina, è andato allo stadio Tardini di Parma a seguire la... Raffaele Palladino già focalizzato sulla prima di campionato. Ieri, nella giornata libera concessa alla squadra, dopo aver fatto tappa in Versilia come tanti suoi giocatori per staccare la spina, è andato allo stadio Tardini di Parma a seguire la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 agosto 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi