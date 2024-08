FIORENTINA FEMM, Vittoria in amichevole con il Como

Fonte: ACF Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Termina con una vittoria il ciclo di amichevoli estive della Fiorentina. Le ragazze di De La Fuente oggi pomeriggio hanno battuto il Como per 4-1. Per le gigliate della terza vittoria in quattro amichevoli disputate in questa preseason. Viola che sono state brave a ribaltare l'iniziale vantaggio comasco con Bou Salas grazie alle reti di Boquete nel primo tempo e di Snerle, Longo e Bredgaard nella ripresa. Adesso per la Fiorentina sia apre la stagione ufficiale con la sfida di campionato al Napoli, in programma venerdì 30 agosto alle ore 18:00, e la gara di Champios League contro il Brondby mercoledì 4 settembre.

Di seguito le parole del tecnico Luis De La Fuente ai canali ufficiali del club viola: "Se nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà, nel secondo tempo siamo riusciti ad arrivare nei sedici metri in modi diversi e questo è ciò che volevo vedere. Sicuramente qualcosa lo dobbiamo aggiustare, ma ho visto carattere, voglia di fare, una squadra unita. Quest’anno siamo obbligati a pensare passo dopo passo” spiega Mister De La Fuente “abbiamo chiaro cosa vogliamo in ogni competizione. Da domani pensiamo solo al Napoli e ai tre punti".