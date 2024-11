FIORENTINA FEMM., Batte l'Arezzo e va ai quarti di Coppa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina Femminile stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia vincendo di misura contro l'Arezzo per 1-0. Decide il gol di Erzen in avvio di gara (al 2' minuto). Adesso la squadra di De La Fuente affronterà il Milan ai quarti nella speranza di ripetere il percorso dello scorso anno quando è arrivata in finale con la Roma.