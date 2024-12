FEMMINILE, Scelto il nome della seconda competizione UEFA

FirenzeViola.it

La UEFA ha annunciato il nome della seconda competizione europea per club a livello femminile che dalla prossima stagione andrà ad affiancare la Women's Champions League che cambierà format uniformandosi a quella maschile e si chiamerà UEFA Women's Europa Cup. Annunciato un anno fa, il torneo sarà lanciato nella stagione 2025/26 e darà la possibilità a un maggior numero di squadre di misurarsi con avversari europei, in un formato che prevede partite d'andata e ritorno a eliminazione diretta. Il branding della competizione e il nuovo trofeo saranno presentati nel 2025 prima dell'inizio della prossima stagione".

Il torneo, da quello che trapela, dovrebbe articolarsi in sei fasi - due turni di qualificazione e poi ottavi, quarti, semifinali e finale con gare d’andata e ritorno - a cui prenderanno parte non solo le qualificate dai vari campionati, ma anche le escluse dai turni preliminari della Women's Champions League. Maggiori dettagli saranno però resi noti solo nel 2025. Di certo si tratta di un'importante novità per far crescere il movimento e permettere a più squadre di costruirsi una reputazione continentale e migliorare le proprie posizioni nel ranking.