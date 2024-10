FEMMINILE, Oggi alle 15:00 in campo contro il Sassuolo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

>Tutta l’attenzione per la sesta giornata di Serie A Femminile sarà tutta puntata sullo scontro fra Juventus e Roma, le due dominatrici delle ultime stagioni, che si giocherà nella splendida cornice dell’Allianz Stadium dove sono previsto oltre 25mila spettatori con l’obiettivo di raggiungere il record fissato da un’altra gara nell’impianto torinese come quella fra bianconere e Fiorentina del 2019 quando furono 39.027 i tifosi sugli spalti. Ad approfittare dello scontro potrebbero essere Fiorentina e Inter, rispettivamente seconde e terza, che scenderanno in campo al sabato: le viola andranno a far visita a un Sassuolo ultimo e ancora alla ricerca del primo successo stagionale, mentre le nerazzure se la vedranno con Como Women ambizioso che punta a entrare fra le prime cinque.