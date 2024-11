FEMMINILE, Mezzo passo falso contro il Napoli in campionato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non è il risultato che tutti si aspettavano per la Fiorentina Femminile, che mantiene il secondo posto in campionato dopo il pareggio 0-0 contro il Napoli. La squadra è a una lunghezza di distanza dall'Inter, ma con la possibilità che la capolista Juventus, impegnata oggi, possa allungare.

La formazione allenata da mister De La Fuente spreca un’occasione con Jonogy nei primi 45 minuti e, nella ripresa, non riesce a sfruttare le opportunità per far male alle partenopee. Questo primo match del girone di ritorno lascia l’amaro in bocca, ma non solo: si percepisce anche un po’ di nervosismo, con il tecnico argentino che, come riporta La Nazione, recrimina per un rigore non concesso alla sua squadra.