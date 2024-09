FEMMINILE, Alle 18 al Viola Park arriva la Sampdoria

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Archiviare e ripartire, questo il motto che deve imparare la Fiorentina Femminile dopo la sconfitta di mercoledì in Champions League contro il Wolfsburg per 7-0. Come sottolineato dal tecnico De La Fuente le viola devono imparare dagli errori e concentrarsi sulla gara di campionato contro la Sampdoria in programma al Viola Park alle 18:00. In Serie A le gigliate sono a punteggio pieno dopo le prime due gare, mentre le genovesi hanno fin qui ottenuto solamente un punto.

Dopo il match del Curva Fiesole, Tortelli e compagne saranno impegnate mercoledì in Germania per il ritorno della gara europea contro il Wolfsburg e poi in campionato lunedì pomeriggio contro la Juventus. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.