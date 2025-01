DE LA FUENTE, Tutto nelle nostre mani. Lazio forte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domani alle ore 12.30 in diretta su DAZN la Viola Femminile visita la Lazio nella terzultima partita di regular reason. Uno scontro importante per entrambe le formazioni pur con ambizioni differenti in classifica. Le biancocelesti arrivano all’appuntamento dopo la larga vittoria 4-0 sul Napoli, tre punti pesanti in chiave salvezza, mentre la Viola cercherà il riscatto dopo lo stretto pareggio 1-1 con il Sassuolo.

Mister Sebastian De La Fuente raccoglie la squadra e lo staff per fare quadrato in questo momento delicato. “Abbiamo lavorato pensando solo al match contro la Lazio, archiviando il Sassuolo e lavorando sugli errori. Abbiamo trasformato la delusione in energia per scendere in campo con determinazione ed energie positive”.

L’avversario di turno è sicuramente insidioso. “La Lazio è una delle squadre che esprime miglior calcio. Si vede l’impronta dell’allenatore. Hanno un ottimo gioco di squadra e collaborazione tra i reparti, e voglia di vincere i duelli. Giocano in casa per cui sarà ancora più complicato per noi”.

La Viola è chiamata a vincere anche in ottica classifica, per rimanere nella scia di Juventus, Inter e Roma. “Ci sono ancora tanti punti in gioco, quindi abbiamo la possibilità di far bene e raggiungere i nostri obiettivi. Nella poule scudetto saranno tutti scontri diretti, varranno anche di più. È tutto nelle nostre mani: dobbiamo scendere in campo determinate e consapevoli dei nostri mezzi”.