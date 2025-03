De la Fuente su Juventus-Fiorentina: "mancata concretezza ma giusta determinazione"

La Fiorentina Femminile è uscita dalla Coppa Italia dopo aver perso nel doppio confronto la semifinale contro la Juventus. Oggi pomeriggio la gara di ritorno vinta per 1-0, rete di Godo, dalle bianconere. Queste le parole del tecnico della Fiorentina Sebastian De La Fuente ai microfoni ufficiali del club viola: "Se andiamo a vedere i 180 minuti penso che abbiamo fatto due buone partite contro una squadra che stava dominando il campionato. Venire qua e cercare di essere protagonisti per noi era importante. La determinazione delle ragazze e la voglia di vincere è fondamentale. Ci è mancato il gol, abbiamo creato tanto, abbiamo giocato bene ma ci è mancata la rete per riaprire la gara. Un gol nel primo tempo poteva riaprire il discorso qualificazione".

Adesso il campionato, c'è maggiore consapevolezza?

"Consapevolezza che questa è la determinazione e la voglia di essere protagonisti che dobbiamo avere. Siamo molto consapevoli dei nostri mezzi anche se dobbiamo essere più concreti perché i gol contano in queste partite dentro fuori ma anche nelle gare della poule scudetto in cui i punti pesano tanto. Dobbiamo migliorare questo però le ultime partite hanno mostrato una determinazione che voglio vedere fino alla fine del campionato".