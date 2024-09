DE LA FUENTE, Le tre vittorie siano la spinta contro il Milan

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha parlato alla vigilia della gara di campionato con il Milan, domani pomeriggio sul campo delle rossonere: "Un po' di affaticamento ci può stare perché abbiamo fatto qualcosa di diverso la scorsa settimana con tre gare in due giorni e in campo sintetico perciò un po' di fatica è normale, ma prima di Copenaghen ho detto che l'emotività doveva essere la scintilla mentre contro il Milan le vittorie possono essere la spinta per cercare quella vittoria.

Il Milan è motivato perché ha perso la prima partita, ha un allenatrice nuova e un nuovo percorso perciò vorrà fare bene ma anche noi che abbiamo tante partitie dobbiamo pensare gara dopo gara e, sulla scia delle tre vittorie su tre gare, andare al 100% contro il Milan"