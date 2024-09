DE LA FUENTE, Fatto fatica ma orgoglioso. Sabato...

FirenzeViola.it

Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina Femminile che oggi ha battuto il Brodby di misura accedendo alla finale con l'Ajax che può dare la qualificazione alla seconda fase della Champions, ha parlato al termine della gara ai canali ufficiali viola. Ecco le sue parole: "Ho ancora molta adrenalina perché è stata una partita che abbiamo dominato in lungo e largo ma abbiamo fatto fatica e ci è mancata qualità negli ultimi metri e sapevamo che alla fine avrebbero portato le giocatrici su per tentare il tutto per tutto e dunque non ci siamo potuti rilassare. Ma siamo emozionati perché abbiamo fatto una grande gara e arrivare in finale anche con un solo gol di scarto è un grande prestigio per me".

Era la gara che si aspettava? Sì, era una avversaria che giocava di attesa con cinque dietro ma dovevamo sempre fare le nostre cose e idee di gioco, ci hanno fatto fare i protagonisti e per me è motivo di orgoglio allenare una squadra che anche fuori casa e in una competizione europea vuole essere protagonista

Finale? L'Ajax ha un blasone importante e lo scorso anno è arrivato ai quarti di Champions League ma se arrivi in finali di questi mini tornei è normale che arrivi con squadre forti. Noi vogliamo dare prestigio alla Fiorentina in campo europeo come abbiamo fatto oggi poi vedremo cosa ci lascia fare l'Ajax e vedremo cosa saremo capaci di fare noi. Oggi l'abbiamo lasciata troppo aperta, spero sabato saremo più efficaci"