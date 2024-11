DE LA FUENTE, Creiamo tanto ma dobbiamo diventare più concrete

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha commentato il pareggio con il Napoli che lascia un po' l'amaro in bocca: "Sapevamo che giocare qui era difficile e che il Napoli avrebbe giocato come se la partita fosse una finale. Abbiamo fatto una buona gara ma ci è mancato di sbloccare la partita nel primo tempo, con 4-5 occasioni che abbiamo avuto in area di rigore. Infatti abbiamo creato tanto, poi loro si sono abbassati tanto.

Nella ripresa la gara è diventata una gara nervosa e si vede chiaramente una mano punibile con il rigore. Ma siamo stati lì, abbiamo provato a vincere con tutte le nostre forze come facciamo sempre. Dobbiamo essere più concrete, miglioreremo su questo, dobbiamo diventare più efficaci perché di occasioni ne creiamo tante".