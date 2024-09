DE LA FUENTE, Champions ci ha segnato e insegnato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente torna a parlare per la prima volta, al sito ufficiale, dopo il pesante ko subito dal Wolfsburg in Champions (0-7 al Viola Park), alla vigilia della sfida di campionato con la Samp, domani alle 18: "Abbiamo analizzato gli errori commessi in Champions. Queste partite ti segnano e ti insegnano. Voltiamo pagina e tornaimo al campionato, mi aspetto tensione massima con la Sampdoria: voglio determinazione per ritrovare la vittoria" le parole del tecnico.