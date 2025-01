Coppa Italia Femminile, le Viola ritroveranno la Juve in semifinale

vedi letture

Non è bastato alla Lazio il 3-2 ottenuto sul campo della Juventus Women per qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia Femminile. La vittoria per due gol di scarto nell'andata ha infatti permesso alle bianconere di guadagnarsi il passaggio alla fase successiva, dove affronteranno nuovamente la Fiorentina, proprio come accaduto lo scorso anno.

La doppia sfida si giocherà tra il 15 e il 16 febbraio e tra il 15 e il 16 marzo. Nella stagione passata, la squadra di De La Fuente aveva vinto complessivamente 4-1, ma poi aveva perso la finale contro la Roma, nel rocambolesco ultimo atto di Cesena.