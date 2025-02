"Ci manca incisività e attenzione", le parole di De La Fuente dopo Inter-Fiorentina

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per la Fiorentina Femminile che perde 2-0 contro l'Inter nel penultimo match della regular season di Serie A. Il tecnico viola Sebastian De La Fuente ha analizzato così il match Inter-Fiorentina ai microfoni ufficiali del club: "Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice, l'Inter sta passando un ottimo momento di forma. Abbiamo subito gol alla prima azione. Nonostante sapessimo che loro sono molti forti di testa non siamo state attente in quel frangente. Abbiamo provato a fare la partita, abbiamo avuto delle occasioni per pareggiare e non l'abbiamo fatto. Poi loro hanno segnato il 2-0 e la gara è cambiata. Potevamo fare meglio in occasione dei due gol e anche quando potevamo segnare. In questo momento facciamo tanta fatica a fare gol e ad essere determinanti sotto porta. E' un periodo poi in cui paghiamo care tutte le disattenzioni. Non ho visto un assedio dell'Inter, le due squadre sono state in partita dall'inizio alla fine. Abbiamo subito gol subito e poi nel secondo tempo per una nostra disattenzione è arrivato il 2-0".

Sulla seconda parte della stagione

"Mancano tante partite, ci sono tanti punti in gioco. Stiamo cercando di migliorare in quelle situazioni che prima venivano e ora no, stiamo cercando di cambiare anche circolazione di palla. Ci sta mancando l'incisività in zona offensiva ed essere più attenti dietro. Dobbiamo essere perfetti come lo siamo stati settimana scorsa contro il Milan per migliorare questa situazione".