ACF FEMMINILE, Ecco le convocate per la Champions

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Attraverso i suoi canali social, la Fiorentina ha reso noto l'elenco delle convocate della sua squadra femminile per la sfida di Copenaghen contro il Brondby in programma domani alle ore 18. Il match, valido come 1° turno della fase di preliminare della Womens Champions League, sarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale del club viola. Oggi intanto, alle ore 17.00, la squadra allenata da mister De La Fuente effettuerà la rifinitura: non sono previste conferenze stampa pre-gara ma Mister De La Fuente e il capitano Alice Tortelli parleranno ai canali del club.