Rivoluzione in casa Foggia. Secondo quanto riporta TMW per il ruolo di direttore sportivo il nome in pole è quello dell'ex Ternana Luca Leone. Per la panchina invece, dopo le dimissioni di Eziolino Capuano, il favorito è Luciano Zauri.