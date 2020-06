ZANIOLO, Perfettamente riuscita l'operazione al naso

E' perfettamente riuscita l'operazione al naso programmata per oggi di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma uscirà dalla clinica nel pomeriggio e poi rimarrà a riposo per due-tre giorni, con il rientro in gruppo previsto per la prossima settimana. Possibile, dunque, la sua convocazione per gli impegni dei primi giorni di luglio, con il ritorno in campo atteso per la metà del mese contro l'Hellas Verona.