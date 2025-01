YERRY MINA, Problemi alla caviglia per l'ex Fiorentina

Tra 4 giorni il Cagliari tornerà in campo e lo farà a San Siro contro il Milan, fresco vincitore della Supercoppa Italiana, nell'anticipo della 20^ giornata di Serie A. Di seguito il report della seduta odierna pubblicato dai sardi sul proprio sito ufficiale: "Procede senza sosta la preparazione alla gara di Milano, in programma sabato 11 gennaio alle ore 20.45: agli ordini di mister Nicola la squadra è scesa in campo questo pomeriggio. La seduta odierna è iniziata con degli esercizi di attivazione, poi spazio alla tecnica e ad un focus sulla tattica in vista della partita, con i calciatori impegnati in una serie di sviluppi di gioco in fase offensiva. Primo allenamento al CRAI Sport Center per il neo acquisto rossoblù, Elia Caprile.

In gruppo Kingstone Mutandwa, lavori personalizzati per Zito Luvumbo. A riposo Yerry Mina che deve smaltire una distorsione alla caviglia destra riportata nell’ultima gara. Domani, mercoledì 8 gennaio, nuova seduta fissata al mattino".