VERETOUT, Finalmente convocato: gioia della famiglia

Jordan Veretout è stato finalmente convocato in Nazionale. Il centrocampista, che con la maglia della Francia aveva vinto da protagonista il Mondiale Under 20, dopo qualche gettone nell'Under 21 era sparito dai radar. Con la Fiorentina e poi con la Roma ha atteso tanto una chiamata nella nazionale maggiore che oggi è arrivata. Grande soddisfazione da parte della famiglia che ha ripreso il momento della chiamata del ct via tv: al nome di Veretout esplode tutta la gioia dei parenti e in particolare della moglie: "Talmente orgogliosa di te, attendevi tanto questo giorno, te lo meriti" scrive sui social.