Matias Vecino di nuovo nel mirino del Napoli. Contatti in corso, come riporta Sky, tra il club partenopeo e l'Inter per il centrocampista ex Fiorentina, in uscita dalla squadra nerazzurra dopo l'arrivo di Arturo Vidal che lo pone ancor di più ai margini del progetto. Affare in prestito con diritto di riscatto, il club di Zhang chiede 18 milioni, i partenopei offrono 12.