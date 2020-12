UJFALUSI, Viola nel cuore. Che ricordi il 3-2 alla Juve

Thomas Ujfaluši a Firenze ha giocato 4 anni ed ha lasciato tanti bei ricordi. L'ex-terzino, protagonista in viola nel primo ciclo di Prandelli, ha ricordato il legame speciale con squadra e città e parlato del momento difficile dei viola: "L'ho ripetuto spesso: non sarei mai andato alla Juve. Per me c’è solo una squadra in Italia, la Fiorentina. Ho un legame speciale con Firenze e la Fiorentina, ho un sacco di amici, per me i viola sono una famiglia. Proprio ad una partita con la Juve lego uno dei momenti più speciali: ricordo la vittoria del 2008, 19 anni dopo l’ultimo successo a Torino, al ritorno fu bellissimo, un'accoglienza mai vista. Non vedo l'ora di poter tornare a Firenze".

Sul momento della squadra di Prandelli: "Senza dubbio è un periodo difficile, sia per la Fiorentina che per Prandelli. Io sono legato molto al mister, visto che mi ha reinventato sulla fascia dopo che avevo sempre fatto il centrale di difesa. Credo però che la squadra sia buona, con giovani promettenti e campioni come Ribery che possono fare la differenza".

Come si fermano giocatori come Ronaldo? "Ronaldo è uno dei migliori del mondo, è difficile fermarlo. Non credo che ci sia qualcosa per fermare giocatori per lui, difficile fermarlo da solo, devi farti aiutare da qualche compagno".