UFFICIALE, Pancaro nuovo allenatore della Pistoiese

L'ex difensore della Fiorentina Giuseppe Pancaro è il nuovo allenatore della Pistoiese. Lo ha annunciato il club toscano sul proprio sito ufficiale. Ecco un estratto del comunicato: "Giuseppe “Pippo” Pancaro, quarantotto anni il prossimo 26 agosto, nato a Cosenza, è il profilo che la Società arancione cercava, ovvero un tecnico ancora giovane con un passato importante di calciatore ed esperienza di allenatore in categoria.

Come tecnico si è forgiato nelle infuocate piazze del sud, da cui esce rafforzato e pronto a rimettersi in gioco con la determinazione e convinzione di affrontare una tappa fondamentale della sua carriera. Inizia così per lui l’avventura in arancione: la Pistoia sportiva lo accoglie a braccia aperte! Benvenuto alla Pistoiese mister Pancaro!".