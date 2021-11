UFFICIALE, Lezzerini prolunga fino al 2024 col Venezia

Tramite il proprio sito ufficiale il Venezia annuncia il rinnovo di contratto a Luca Lezzerini. Per il portiere cresciuto nelle giovanili della Fiorentina un contratto fino al 2024 e la speranza di trovare più spazio negli anni a venire, col posto tra i pali ad oggi occupato da Sergio Romero. Ecco il comunicato dei lagunari, con tanto di dichiarazioni del giocatore:

Il Venezia FC comunica che è stato prolungato il contratto di Luca Lezzerini, che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30/06/2024.

Il portiere classe 1995, approdato in laguna nella stagione 2018/19, finora ha disputato 64 partite con la maglia del Venezia FC totalizzando 24 clean sheet ed è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, culminata con la promozione in Serie A. In carriera, inoltre, Lezzerini ha totalizzato 23 presenze totali con la maglia delle giovanili della nazionale azzurra.



Le parole di Lezzerini: “Sono molto contento per questo rinnovo. Quando sono arrivato a Venezia non avrei mai pensato di poter restare in arancioneroverde per così tanto tempo e spero di rimanere qui ancora per tanti anni. Ho vissuto tante emozioni forti con questa maglia, passando da annate non facili alla soddisfazione dell’anno scorso con la promozione in Serie A, un ricordo che resterà indelebile nella mia memoria.”