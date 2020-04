TONI, Rimasi a Firenze per un patto con D. Della Valle

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, è stato protagonista ieri di una diretta Instagram con il profilo ChiamarsiBomber nel quale ha parlato del suo passato e non solo. Queste alcune sue dichiarazioni: "Com'è nata 'Luca Toni numero uno'? Quella mattina mi arrivarono migliaia di messaggi sul cellulare. Di solito capita quando succede qualcosa... La canzone è molto divertente e lui è molto simpatico. Lo scorso inverno sono andato in montagna e nella baita la gente cantava quella canzone. Ovunque vado, ancora me la cantano. Inter? Sono stato vicino nell’anno di Calciopoli: Diego Della Valle mi chiese di rimanere a Firenze per aiutare la squadra che partiva da una penalizzazione di 15 punti. Facemmo un patto che sarei rimasto un altro anno e poi lui in estate mi avrebbe venduto a chi volevo. Fu una grande stagione, con Cesare Prandelli, Adrian Mutu e Riccardo Montolivo arrivammo in Coppa Uefa. Poi a fine stagione c’erano tante squadre che mi volevano, tra tutte il Milan, ma mi ritrovai Franz Beckenbauer e Ottmar Hitzfeld sotto casa e scelsi di andare al Bayern Monaco".