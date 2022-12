SPORTIELLO, Si complica la trattativa con il Milan

Le amichevoli di dicembre, unitamente alle cattive notizie sul recupero di Maignan, hanno acceso il campanello d'allarme: al Milan serve un secondo portiere all'altezza dopo le prestazioni di Tatarusanu e Mirante non memorabili. Il Diavolo avrebbe voluto anticipare l'arrivo di Marco Sportiello, già bloccato per l'estate, ma come conferma il Corriere dello Sport di questa mattina la pista per gennaio sembra essersi raffreddata a causa delle richieste dell'Atalanta.

Altri nomi spendibili sono quelli di Alessio Cragnodel Monza, che però non convince al 100%, e di Guglielmo Vicario dell'Empoli, che però è troppo costoso.